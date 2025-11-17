Bourtange maakt zich op voor zes kerstmarkten

BOURTANGE – Duizenden lampjes door de hele Vesting en vele kerstbomen op de Vestingwallen.
Vesting Bourtange in kerstsferen tijdens de kerstmarkten is een jaarlijks terugkerend evenement,
behorend tot de mooiste kerstmarkten van Nederland. Een zeer sfeervol plaatje waar vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland genieten van kramen in kerstsfeer, livemuziek, leuke winkeltjes, restaurants en uiteraard glühwein, chocolademelk en oliebollen. Kortom het ultieme kerstgevoel!
Na maanden van voorbereiding staat iedereen in de startblokken om het publiek te laten genieten van de kerstmarkt. Standhouders met een groot assortiment aan kerstartikelen staan verspreid over diverse pleinen en bastions binnen de Vesting. Op de podia treden artiesten op met passende kerstmuziek. Middelpunt van de markt is het sfeervolle Marktplein met daarop een bijna 10 meter hoge kerstboom.
Het versieren van alle bruggen en aanbrengen van de duizenden lampjes is een klus die vele weken in beslag neemt en waar ondernemers en vrijwilligers samen de handen uit de mouwen steken met als resultaat een unieke kerstsfeer. Veel standhouders keren jaarlijks terug, maar ook dit jaar is er zicht op weer nieuwe standhouders die zich hebben aangemeld voor de markten en dat betekent weer veel leuke spulletjes voor de komende feestdagen! Uiteraard doen ook de winkels en restaurants in Bourtange volop
mee, ook daar is alles in kerstsfeer met de meest uiteenlopende kerstproducten en bijpassende versnaperingen. Alles in Bourtange ademt kerst!
Dit alles op de zaterdagen 29 november, 6 en 13 december van 11 tot 21 uur en op
zondagen 30 november, 7 en 14 december van 11 tot 18 uur.
Wil je naar de kerstmarkt en zeker zijn van toegang, reserveer dan je toegangsbewijs online
op www.bourtange.nl. Toegangskaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar zolang de voorraad
strekt. Parkeren is gratis, volg de borden P-Bourtange en de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Bron: Hendri Meendering, Vestingdirecteur
In het pand van het voormalige Lutje Winkeltje en Royal Goedewaagen aan de Bisschopsweg 4 is een kerstwinkel ingericht. De foto’s zijn gemaakt door Studio Bourtange.