CDA Westerwolde presenteert kandidatenlijst

WESTERWOLDE – Vanavond hebben de leden van CDA Westerwolde de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2026. De lijst biedt een mix van bekende en nieuwe mensen, van jong tot oud, uit alle hoeken van onze gemeente. Het bestuur van CDA Westerwolde spreekt zijn waardering uit voor de vele leden die bereid zijn zich voor de gemeenschap in te zetten als kandidaat-gemeenteraadslid.
Eerder dit jaar kozen de leden Harm-Jan Kuper tot lijsttrekker. Kuper reageert enthousiast: “Met deze kandidaten ga ik graag aan de slag voor Westerwolde. Ik ga met vertrouwen de campagne in.”
Op de kandidatenlijst staan in totaal twintig personen. De eerste tien zijn:
Harm-Jan Kuper (38), Vlagtwedde
Marjan Heidekamp (57), Vlagtwedde
Seine Lok (67), Ter Apel
Stefanie Water (36), Bellingwolde
Erik Wubs (32), Ter Apel
John van Meekeren (72), Bellingwolde
Jasper Tammes (33), Jipsinghuizen
Gert Jan Bos (45), Sellingen
Wilt Meendering (60), Bellingwolde
Alfred Stenekes (52), Sellingen
Bron: Erik Wubs, Secretaris CDA Westerwolde