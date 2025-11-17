ChristenUnie Oldambt met 23 kandidaten richting gemeenteraadsverkiezingen

OLDAMBT – ChristenUnie Oldambt heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 vastgesteld. Met Willie de Boer-Barten als lijsttrekker start de partij een campagne waarin het thema ‘Opstaan voor het goede’ centraal staat.
Willie de Boer – Barten: “de ChristenUnie Oldambt kiest nadrukkelijk voor verbinding: met inwoners, ondernemers, kerken, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wij willen dienstbaar zijn aan de samenleving, met oog voor het belang van anderen en gedreven door medemenselijkheid. Vanuit het geloof in de God van de Bijbel en in navolging van het voorbeeld van Jezus zet de ChristenUnie zich in voor een Oldambt waar iedereen gezien wordt.”
23 kandidaten
De leden stelden een lijst met in totaal 23 kandidaten vast. Op de lijst staan kandidaten uit diverse kernen in de gemeente Oldambt. Zij hebben allerlei achtergronden en ervaring en zijn daarmee een brede vertegenwoordiging van de Oldambtster.
Hieronder de volledige lijst.
Willie de Boer – Barten (Winschoten)
Karl Sluiter (Winschoten)
Alex Brontsema (Winschoten)
Carmen Blankespoor (Beerta)
Mieke Jonkers – Geertsema (Winschoten)
Ronnie van der Wal (Scheemda)
René Schellekens (Blauwestad)
Jessica Tuin (Winschoten)
Jan Wubs (Heiligerlee)
Erika Breedijk – Slager (Midwolda)
Harry Brouwer (Winschoten)
Marleen Oostland (Westerlee)
Christiaan Schaafsma (Scheemda)
Christine Penninga – Lin (Winschoten)
Mark Jan Bolt (Westerlee)
Nely van der Sijden – Hovestadt (Scheemda)
Jos Schaafsma (Westerlee)
Dorothy de Jager – Nanninga (Winschoten)
Maira Sluiter – van der Knaap (Winschoten)
Corné Breedijk (Midwolda)
Saskia Prins (Winschoten)
Johan Hamster (Scheemda)
Gert Jan Bolt (Scheemda)
Bron en foto’s: ChristenUnie Oldambt