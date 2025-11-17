Dansers Highland Dancing.nl blinken uit bij internationale danscompetitie

ZUIDLAREN, GENT – Afgelopen weekend heeft een delegatie van Highland Dancing.nl uit Zuidlaren deelgenomen aan de internationale St. Andrews Competition in het Belgische Gent. De intensieve trainingen van de afgelopen weken wierpen duidelijk hun vruchten af, want de dansers keerden met prachtige resultaten terug naar huis.
Corina van Kammen behaalde een bronzen medaille voor haar uitvoering van de Highland Fling.
Corine Jager danste zich naar meerdere podiumplaatsen: brons voor de Seann Triubhas en de Scottish Lilt, en zilver voor de Sworddance, Reel of Tulloch en Flora McDonald’s Fancy.
Ook Mathilde Oosting viel ruimschoots in de prijzen. Zij werd derde op de Sworddance, Reel of Tulloch en Flora McDonald’s Fancy, en pakte zilver met haar Highland Fling, Seann Triubhas en Scottish Lilt.
Highland Dancing is een bijzondere sport waarin kracht, techniek en uithoudingsvermogen samenkomen met de rijke tradities van Schotland. Elke dans vertelt een verhaal. Zo verwijst de Seann Triubhas naar het historische verbod op het dragen van de kilt, waarbij de dans het afschudden van de broek symboliseert.
Highland Dancing.nl traint wekelijks in Zuidlaren ter voorbereiding op diverse competities. Daarnaast verzorgen de dansers ook optredens en workshops, waarin zij hun passie voor deze unieke dansvorm graag delen.
Bron: Highland Dancing