ZUIDLAREN – Zaterdag 29 november kun je 10:00 t/m 13:00 uur de wondere wereld van de Vijftig Bunder ontdekken. De start is tegenover Camping Tienelsheem, Tienelsweg 35 bij Zuidlaren.
Op de fiets rijd je er zo maar voorbij. Mooi veld, zeker, met ruim 30 ha aan heide. Maar als je te voet bent, gaat er een wereld voor je open, hier boven op de Hondsrug, en lager, langs de oever van de Drentsche Aa. Ooit ‘woeste grond’, later heide, vervolgens bos, en nu weer open veld.
Wat je verder staat te wachten: resten van een gesmolten ijsheuvel aan de rand van de beek, een snoer van middeleeuwse karrensporen, een landje van Malle Marie. En dieren als de das, vos, bever en ree: je ziet ze meestal niet, maar hun aanwezigheid is onmiskenbaar. Grafheuvels aan de bosrand, een niet aangelegd vliegveld? Een handvol tijdlagen vlak onder je voeten, hier? Je gaat steeds beter snappen waarom natuurbeheer hier met bijna chirurgische precisie plaatsvindt. Landschap lezen: je ziet het pas je het doorhebt.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa