Emo’s tijdgeest; historische vertelling in de kerk van Meeden

MEEDEN – Zondag 30 november 2025 – Vier vertellers en twee muzikanten van Stichting Historisch Vertellen brengen een levendige historische vertelling, geïnspireerd op de Kroniek van het klooster Bloemhof in Wittewierum. In mooie kostuums en begeleid door muziek op ranket, gemshoorn en ruispijp vertellen ze over het dertiende eeuwse Fivelgo, met de strubbelingen rond de kloosters op de wierden Romerswerf en (Witte)wierum.
Twee broers uit Fivelgo studeren in Oxford. De Bisschop van Münster maakt de schenking van de eigenkerk van Wierum aan het dubbelklooster te Romerswerf ongedaan. Hij veroordeelt Emo en wil de kerk bij zijn bisdom inlijven, maar Emo haalt zijn recht bij de Paus. Olivier van Keulen ronselt in Bedum Friese krijgers voor de Kruistochten. De kloosterordes worden op de proef gesteld door bijgelovige kloosterlingen en de stormvloeden van Eems en Waddenzee. Een aantal mensen heeft een eigen mening over deze situatie. De persoonlijke verhalen van de Fivelgoër wierdenbewoners bieden een verrassende kijk op deze turbulente tijd.
Zondag 30 november 2025, Kerk van Meeden, Kerkstraat 12, 9651 AW Meeden
Inloop 13:30 uur, aanvang 14:00 uur, de voorstelling duurt ongeveer een uur.
Reserveren via https://www.historischvertellen.nl/Agenda/
Bron: Frouke Roukema