Geld en energie besparen met GOUD Bespaarcafé in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op 27 november 2025 start gemeente Westerwolde in Vlagtwedde met de eerste van een serie GOUD Bespaarcafés in Westerwolde. Hier kunnen woningeigenaren terecht voor informatie over het verduurzamen van hun woning. Er zijn informatiesessies over de verschillende subsidiemogelijkheden, zoals de Isolatieaanpak Nij Begun. Leden van het GOUD Bespaarteam staan klaar om vragen te beantwoorden en te helpen met het aanvragen van subsidies.
Het GOUD Bespaarcafé in Vlagtwedde op 27 november is de eerste in een serie bespaarcafés in de gemeente. De volgende edities zijn op 22 januari 2026 in Ter Apel en 9 april 2026 in Bellingwolde. Wethouder Henk van der Goot: “Deze editie in Vlagtwedde is op de eerste plaats bedoeld voor de inwoners van Vlagtwedde, Bourtange en Blijham. Dit omdat de inwoners van deze dorpen als eerste subsidie kunnen aanvragen bij Nij Begun. Alle huiseigenaren in deze dorpen hebben een uitnodiging gekregen. Inwoners die ergens anders wonen en niet willen wachten op de volgende GOUD Bespaarcafés zijn uiteraard ook van harte welkom!”
Programma
Op 27 november 2025 kunnen huiseigenaren tussen 17.00 en 21.00 uur terecht in Party- en Bowlingcentrum Rendering in Vlagtwedde. Om 17.20 zal wethouder Henk van der Goot het GOUD Bespaarcafé openen. Vanaf 17.30 begint er elk half uur een informatiesessie over de subsidies van Isolatieaanpak Nij Begun en GOUD Isoleert. Om 20.30 is de laatste informatiesessie. Bezoekers kunnen zelf bepalen wanneer ze naar welke informatiesessie gaan.
Daarnaast is er een doorlopende isolatiemarkt. Daar kunnen inwoners voorbeelden zien van de verschillende isolatiemaatregelen die ze kunnen laten uitvoeren. Hier zijn ook de leden van het GOUD Bespaarteam aanwezig voor het beantwoorden van vragen. En om te helpen met het aanvragen van subsidies. Het volledige programma en het aanmeldformulier is te vinden op: goudwesterwolde.nl/evenementen/goud-bespaarcafe-vlagtwedde/
GOUD Bespaarteam actief in Vlagtwedde
In Westerwolde helpt Bureau voor Verduurzamen inwoners bij het aanvragen van subsidie voor de isolatieaanpak Nij Begun. Dit doen zij als onderdeel van het GOUD Bespaarteam van gemeente Westerwolde. Hun hulp is gratis. De komende maanden zullen zij in de gemeente huis-aan-huis bezoeken doen. In november doen ze dit in Vlagtwedde.
De medewerkers van Bureau voor Verduurzamen zijn altijd duidelijk herkenbaar. Zij dragen kleding van het GOUD Bespaarteam en hebben een identificatiebewijs van Nij Begun. Daarnaast bieden de andere medewerkers van het GOUD Bespaarteam hulp en advies over de eigen isolatiesubsidie van gemeente Westerwolde: GOUD Isoleert. Ook zij zijn te herkennen aan hun kleding van GOUD Westerwolde.
Bron: Gemeente Westerwolde