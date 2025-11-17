DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

De Duitse politie heeft zaterdagochtend vroeg aan de Duits-Nederlandse grens een 29-jarige man gearresteerd. Er was een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. Hij moet nu een gevangenisstraf van iets meer dan twee maanden uitzitten.

De 29-jarige was passagier in een internationale bus die van Nederland naar Duitsland reed. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles hielden agenten de bus rond 5:10 uur bij de parkeerplaats Bunderneuland aan de snelweg A280 aan. Tijdens de controle van de 29-jarige Letse staatsburger ontdekten de agenten dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij werd veroordeeld voor poging tot bedreiging en vernieling en had nog een boete van € 3.250 of 65 dagen gevangenisstraf openstaan. Omdat de man de openstaande boete niet kon betalen, werd hij overgebracht naar de dichtstbijzijnde penitentiaire inrichting. Bovendien was justitie geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man. Er waren twee arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd om hem op te sporen.

Papenburg

Tussen zaterdag 15 november 15.00 uur en zondag 16 november 09.00 uur vond op de Lehrer-Köhne-Straße een aanrijding plaats. Volgens de huidige informatie reed een nog onbekende bestuurder op de Lehrer-Köhne-Straße, vermoedelijk richting de Gutshofstraße, toen hij een groene VW, die langs de kant van de weg geparkeerd stond, schampte. De totale schade wordt op circa 200 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via 04961/9260.

Om 07.55 uur vanmorgen is op de hoek Kapitän-Herrmanns-Straße – Overledinger Straße een 19 jarige fietser door een auto aangereden. Hierbij raakte de fietser, die voorrang had, lichtgewond. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg via 04961/9260.

Haren

Op zondag 16 november raakte tussen 17.00 en 20.04 uur op een parkeerplaats aan de Lange Straße een geparkeerde VW Passat beschadigd. Een onbekende vernielde een zijruit van een auto. Volgens de huidige stand van zaken is er niets gestolen. De schade wordt op circa 300 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via 05932/72100.

Tussen maandag 10 november 18.00 uur en zondag 16 november 17.30 uur hebben onbekende daders een deur van een garage aan de Vom-Stein-Straße in Haren opengebroken. Ze hebben diverse gereedschappen, waaronder een haakse slijper, een boormachine en een accuschroevendraaier, alsmede hengels en een fiets gestolen. De schade wordt geschat op circa € 2.000,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via 05932/72100.

Weener

Op 16 november raakte tussen 18.20 en 19.30 uur op de parkeerplaats van een verzorgingshuis aan de Mühlenstraße een VW Golf beschadigd. Toen de eigenaar terugkwam bij zijn auto, zag hij dat de ruit aan de bestuurderskant was ingeslagen. Omdat de auto niet was doorzocht en er geen waardevolle spullen in lagen, kan momenteel niet worden vastgesteld of het om een ​​poging tot diefstal of om vandalisme ging. Getuigen die relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Weener.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland