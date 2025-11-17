Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar, van wiskundige kunst tot bouwen met Strawbees.
Programma december 2025:
Ontwerp je eigen Sinterklaas mok met AI! – woensdag 3 december,14.30 – 16.00 uur
Wil jij een superpersoonlijke mok maken met een unieke Sinterklaas-afbeelding die niemand anders heeft? In deze creatieve workshop gebruik je een AI-beeldgenerator om je eigen ontwerp te maken – en daarna zetten we die met sublimatie op een echte mok!
Vooraf inschrijven verplicht.
Maak je eigen Kersthit met AI!– woensdag 10 december, 14.30 – 15.30 uur
Altijd al je eigen kerstlied willen schrijven? In deze workshop gebruik je slimme AI-tools om een uniek kerstnummer te maken – van tekst tot melodie. Vrolijk, grappig of ontroerend? Jij bepaalt de stijl!
Vooraf inschrijven verplicht.
Maak jouw unieke shirt! woensdag 17 december, 14.30 – 16.00 uur
Wil je van een simpel shirt iets bijzonders maken? Breng je eigen T-shirt mee en ontwerp een persoonlijk patroon dat we digitaal omzetten en op je shirt drukken. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Veenkoloniaal Museum en Bibliotheek Veendam. Toegankelijk voor alle leeftijden.
Vooraf inschrijven verplicht.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Erik Hulst