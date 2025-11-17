Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
De playlist voor morgen vormt een mooie reis door decennia pop- en rockgeschiedenis. In het eerste uur hoor je veel iconische gitaren: van de rauwe swamp-rock van CCR tot de glamrock-riff van David Bowie’s “Rebel Rebel”. De Rolling Stones komen twee keer voorbij, waardoor je een mooi contrast kunt leggen tussen hun vroege, meer ingetogen werk (“I Am Waiting”) en het latere, warmere “Lady Jane” in uur twee. Status Quo en U2 brengen vervolgens respectievelijk boogie-rock en epische stadionfeel, een handige overgang naar de Nederlandstalige lyriek van Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Dat maakt uur 1 bijzonder: internationale rockklassiekers gemixt met Nederlandse poëtische parels.
Verder zitten er mooie vocale tegenpolen in: het krachtige stemgeluid van Chi Coltrane tegenover de dromerige sfeer van Still Corners. Met Guns N’ Roses introduceer je dan weer een stevige rockinjectie, waarna de sfeer met Bill Corgan en John Mayer moderner en melodieuzer wordt. The Record Company en The Cats sluiten het eerste uur af met respectievelijk rootsrock-energie en Nederlandse nostalgie.
Uur twee start met moderne Americana van Warren Zeiders, gevolgd door opnieuw die verrassend elegante kant van de Stones. De mix van folk-punk (The Pogues), 80’s synth-power (Simple Minds) en classic hardrock (Deep Purple) zorgt voor dynamiek. De Nederlandse sectie in het tweede uur — Golden Earring en Anouk — geeft het programma ook nationaal karakter. Marianne Faithfull en Snow Patrol brengen vervolgens emotie en melancholie.
Al met al is het een mix van klassiekers, verrassende deep cuts, sterke Nederlandse muziek en moderne alternatieve parels — ideaal om jouw luisteraars mee op ontdekkingsreis te nemen.
Ben je nieuwsgierig?
Luister dan morgen van 18.00 uur tot 20.00 uur naar Tony’s POP UUR op RTV Westerwolde.
Bron: Tony Klaassens