Sinterklaasjournaal Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Sinterklaas is sinds zaterdag weer in Nederland. Nu moeten we nog heel even wachten voordat hij in Vlagtwedde is. Zaterdag 22 november om 13:30 uur zullen de Sint en zijn Pieten aankomen op het Marktplein, met aansluitend zelfs een Pietendisco. Wil je weten hoe het met de Pieten gaat? Kijk dan gauw naar deze aflevering.
