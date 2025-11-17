The Penguin Lessons te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Filmhuis vanBeresteyn vertoont op maandag 24 november 2025 de film The Penguin Lessons, een meeslepend, waargebeurd verhaal over de onwaarschijnlijke band tussen een Engelse leraar en een pinguïn.
Wanneer Michell in 1976 op een school in Argentinië gaat werken, treft hij een verdeeld land én een groep hardleerse leerlingen aan. Op een met olie overspoeld strand vindt hij een pinguïn, die hij tegen wil en dank onder zijn hoede neemt. Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Datum: Maandag 24 november 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn