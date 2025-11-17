Treant in actie tegen agressie in de zorg

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Schelden, bedreigen of zelfs fysiek geweld komt ook in de zorg steeds vaker voor. In deze week van de patiëntveiligheid vraagt Treant hier aandacht voor. In plaats van te benadrukken wat verkeerd gaat, heeft Treant gekozen voor een positieve insteek.
Met buttons bedankt Treant de patiënten, cliënten en bezoekers voor het feit dat ze vriendelijk zijn en omkijken naar de zorgmedewerkers. Want met wederzijds respect en begrip, en een glimlach kunnen we samen de zorg veilig houden voor iedereen.
Bij Treant laat het aantal gevallen van agressie over de afgelopen jaren een stabiel beeld zien. Maar de mate van agressie is de laatste tijd hoger tijdens incidenten. Mensen lijken een korter lontje te hebben. Gemiddeld gaat het om een aantal gevallen van agressie per week waarbij een van de beveiligers in actie moet komen. Hierbij zijn gevallen van onheuse bejegening, dwingend gedrag of vervelende insinuaties niet meegenomen. Deze worden meestal niet gemeld en zijn daardoor niet inzichtelijk. Treant wil de medewerkers bewust maken ook dit soort gedrag te melden.
Bron: Treant