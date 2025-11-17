Treant in actie tegen agressie in de zorg

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 17 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG DAGJE | NA MORGEN MEER REGEN

Het wordt een wisselvallig dagje met periodiek een bui, maar regelmatig zijn er ook opklaringen en dat geeft dan een beetje zon. Heel veel wind staat er niet: er is windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten tot noorden, met af en toe een vlaag van windkracht 5. De temperatuur ligt vandaag rond 7 graden.

Vanavond draait de wind naar het westen en neemt wat af, en meestal is het droog. Maar die westelijke luchtstroming kan nog wel een enkele bui van zee of van het IJsselmeer bij ons brengen. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden.

Morgen is er een matige westenwind met windkracht 3 tot 4. Ook dan is het licht wisselvallig met opklaringen, bewolking en verspreid een paar buien. Middagtemperatuur ook morgen rond 7 graden.

Woensdag is het maar 5 graden want dan zorgt een depressie boven het land voor perioden met regen. Mogelijk valt er later op woensdag ook wat natte sneeuw want dan daalt de temperatuur tot 1 of 2 graden. Donderdag en vrijdag zijn dan weer wat droger met soms een regen- of hagelbui en af en toe zon. Maar het is later in de week vrij koud met overdag maar 4 of 5 graden en ’s nachts 0 tot 2 graden.