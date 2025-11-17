Zwemfestijn in zwembad De Hardenberg

FINSTERWOLDE – Op 30 november wordt in het zwembad van MFC de Hardenberg een zwemfestijn gehouden.
‘Op 28 november is het 50 jaar geleden dat Enith Brigitha en Wijda Mazereeuw de eerste steen legden voor het zwembad van MFC de Hardenberg. Een eerste steen markeert een start van een droom die uitkomt en dat was in 1975 ook zo. Het zwembad heeft in de afgelopen jaren vele stormen doorstaan. En daarom vinden we dat dit gevierd moet worden!
Nu bijna 3 jaar geleden hebben we met zijn allen de politiek ervan overtuigd om ons de sleutels van de MFC te overhandigen. Met een tomeloze inzet van een grote groep vrijwilligers is het gelukt om het complex voor ons allen open te houden. Een diepe buiging voor al die uren die ze beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken. Daarnaast hebben ze opleidingen gevolgd in BHV, reanimatie, horeca, toezicht en zwembadtechniek om aan alle regels te kunnen voldoen.
Op zondag 30 november is er een programma voor iedereen, van jong tot oud. Het programma zal ook op onze site en op onze facebook gepubliceerd worden’, meldt Stichting MFC De Hardenberg in een bericht.
Zwembad Programma:
Ochtend:
Om 08.00 uur beginnen ze met recreatief zwemmen. Om 09.00 geeft zwemvereniging de Hardenberg een clinic borstcrawl en schoolslag. Voor de kinderen zonder zwemdiploma is er vanaf 10.30 uur discozwemmen.
Middag:
Om 12.00 mogen de recreatieve zwemmers er weer in. Altijd al willen weten of aquajogging iets voor jou is, kom dan om 13.00 uur voor een demonstratie door Henny de Groot van Zwemschool Henny de Groot. Ze sluiten om 15.00 uur af met een waterstormbaan voor kinderen tot en met 12 jaar en diploma A.
Het gehele programma is gratis en iedereen kan meedoen. Daarnaast ontvangt iedereen in het gezellig sportcafé een traktatie, want wie jarig is trakteert. Wel geldt vol=vol.
Waar: MFC de Hardenberg, Hardenberg 5, 9684 AM Finsterwolde
Informatie: mfcdehardenberg.nl
Bron: Stichting MFC De Hardenberg