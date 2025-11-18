Amnesty International’s Write for Rights: Schrijf een brief, verander een leven 

SELLINGEN – Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op en rond die dag schrijven mensen wereldwijd miljoenen brieven tegen onrecht. Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook in Sellingen gaan mensen samen brieven schrijven tijdens de Write for Rights-actie van Amnesty International.



Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor journalist Sai Zaw Thaike uit Myanmar. In 2023 richtte orkaan Mocha een enorme ravage aan in Myanmar. Fotojournalist Sai Zaw Thaike sloot zich na de orkaan aan bij een hulpteam, zodat hij undercover zijn journalistieke werk kon doen in het rampgebied. Dit was niet alleen een gevaarlijke operatie vanwege het natuurgeweld, maar vooral vanwege het leger dat het gemunt heeft op kritische journalisten zoals hij. Hij werd gearresteerd en veroordeeld tot maar liefst 20 jaar gevangenisstraf met dwangarbeid.



Ook voert Amnesty International actie voor Ellinor Guttorm Utsi. Zij maakt onderdeel uit van de Sámi-gemeenschap in Noorwegen. Voor de Sámi, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Noorwegen, is het houden van rendieren een manier van leven. Het is bovendien een wettelijk beschermde traditie. Maar de overheid wil windturbines bouwen en wegen aanleggen op de zomerweiden van de rendieren. Dit zal de trekroutes verstoren, het landschap versnipperen en de Sámi-cultuur ernstig in gevaar brengen. Ellinor zet zich in voor haar volk en cultuur.



Voor deze twee en andere mensen komen we dit jaar rond 10 december wereldwijd in actie.



Schrijven heeft effect

Het schrijven van brieven heeft wel degelijk effect! Door de Write for Rights-acties is de situatie van veel mensen verbeterd. De postzakken vol brieven sporen machthebbers aan om onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid. Zie hier de successen van eerdere Write for Rights-acties.



Goed nieuws

Zo voerden we in 2023 actie voor de ter dood veroordeelde Rocky Meyers uit de Verenigde Staten. Duizenden mensen schreven naar de gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama met de dringende oproep om de executie van Rocky Myers tegen te houden. En met succes: gouverneur Kay Ivey zette op 28 februari 2025 de doodstraf van Meyers’ om in een levenslange gevangenisstraf. Ze zei dat er te veel vragen waren over zijn schuld om de executie te laten doorgaan.



Meer informatie

Write for Rights in Sellingen; op woensdag 10 december van 13:30 tot 15:30 uur in MFA de Zuides, Korteweg 2, 9551BM, Sellingen.

Alle schrijfbenodigdheden zijn aanwezig.

Er is koffie en thee, voldoende parkeergelegenheid en een fietsenstalling in de buurt.

Graag opgeven per mail: charlotte@niewohner.nl

Bron: Charlotte Niewöhner, Sellingen