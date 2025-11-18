Google opent datacenter in Winschoten en versterkt de AI-economie in Nederland

WINSCHOTEN – Google kondigt vandaag de opening aan van een ultramodern datacenter in het Groningse Winschoten. De faciliteit zal bijdragen aan de groeiende vraag naar AI-gedreven diensten van Google, zoals Google Cloud, Workspace, Zoeken en Maps, die dagelijks door mensen, bedrijven en publieke organisaties wereldwijd worden gebruikt.

Het nieuwe datacenter versterkt bovendien de Google Cloud-region in Nederland, als onderdeel van het wereldwijde netwerk van 42 regio’s die hoogwaardige en snelle diensten leveren, en bedrijven en organisaties helpen bij het bouwen en opschalen van hun eigen AI-oplossingen. De opening van dit nieuwe datacenter is opnieuw een voorbeeld van Google’s engagement voor Europa op de lange termijn, voortbouwend op 25 jaar investeringen en partnerschap op het continent.

“Een sterke digitale infrastructuur vormt de ruggengraat van onze economie en is cruciaal om de AI-ambities in Nederland te realiseren. Onze voortdurende investeringen in deze infrastructuur, schone energie en de nodige AI-vaardigheden, zorgen ervoor dat Winschoten en de rest van het land voorop blijven lopen in wereldwijde innovatie”, zegt Marco Ynema, datacenter lead van Google in Nederland.

Energie-efficiëntie

De datacenters van Google behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld. Google zet zich in om haar infrastructuur verantwoord te laten groeien met de ambitie om volledig, 24/7, op CO 2 -vrije energie te werken. Daarbij wordt ook AI ingezet om de beschikbaarheid en veerkracht van energie te vergroten in de omgeving waar Google actief is.De locatie in Winschoten is uitgerust om restwarmte terug te geven aan het warmtenet. Zo wordt de geproduceerde warmte beschikbaar voor toekomstige afnemers om lokale woningen, scholen of bedrijven te verwarmen. Het gebouw heeft zonnepanelen op het dak en maakt gebruik van geavanceerde luchtkoeling om het waterverbruik te beperken tot huishoudelijk gebruik.



Tot nu toe heeft Google meer dan 1 gigawatt aan schone energiecapaciteit in Nederland ondersteund. Zo kondigde het dit jaar een uniek stroomafnamecontract (PPA) aan met Shell. Hiermee kon voor het eerst de levensduur van een offshore windpark verlengd worden. Sinds Google in 2010 begon met het inkopen van hernieuwbare energie, heeft het bedrijf in Europa overeenkomsten gesloten die meer dan 4,5 gigawatt aan nieuwe schone energiecapaciteit ondersteunen. Naast de dagelijkse operaties, werkt Google aan het verbeteren van de gezondheid van lokale watersystemen in de buurt van de kantoren en datacenters. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 gemiddeld 120% van het verbruikte water terug te leveren. In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder het datacenter van Google in de Eemshaven.

Steun voor de digitale economie in Nederland en Europa

Nederland heeft een enorme kans op het gebied van AI. Uit een onderzoek van Implement Consulting Group uit 2024, in opdracht van Google, blijkt dat alleen al generatieve AI het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland met 80-85 miljard euro kan verhogen. Dat zal binnen 10 jaar een stijging van 9% betekenen bij brede adoptie. Een ander onderzoek van Implement Consulting Group uit 2025, ook in opdracht van Google, toont aan dat de publieke sector in Nederland 6 miljard euro kan besparen door generatieve AI toe te passen in administratieve processen. De digitale infrastructuur is de motor achter deze groeiende AI-economie. Google heeft inmiddels meer dan 3,7 miljard euro geïnvesteerd in digitale infrastructuur in Nederland. Volgens een studie van Deloitte hebben deze investeringen naar schatting een gemiddelde jaarlijkse bijdrage aan het bbp van 1,96 miljard euro geleverd van 2022 tot 2024, waarbij in die periode gemiddeld 12.600 banen per jaar werden ondersteund.



“De opening van het nieuwe datacenter van Google is een cruciale ontwikkeling voor onze activiteiten en voor het gehele Nederlandse digitale ecosysteem. Als klant van Google Cloud betekent deze verhoogde capaciteit, met name voor AI-gestuurde services, dat we sneller kunnen innoveren, hoge prestaties kunnen behouden en ons bedrijf met meer vertrouwen kunnen opschalen. Bovendien ondersteunen Googles voortdurende investeringen in digitale infrastructuur en schone energie direct de AI-ambities van het land en leveren ze een tastbare bijdrage aan de groei en het concurrentievermogen van de Nederlandse economie als geheel”, aldus Jan Baan, CEO van Omoda.

Google startte de bouw van het datacenter in Winschoten in december 2023. Op dit moment werkt Google al samen met bijna 160 Nederlandse leveranciers, waaronder 77 in de provincie Groningen, voor datacenter activiteiten in het hele land. De datacenters van Google in Nederland, waaronder de locatie in Winschoten, bieden momenteel werk aan ongeveer 700 mensen in vaste en in projectfuncties, van technici tot elektriciens en van beveiliging tot catering.



Erich Wünker, wethouder Economie en Grondontwikkeling & Diensten van de gemeente Oldambt is namens het College trots op de vestiging van Google in Oldambt. “Het is een bedrijf met internationale uitstraling. Hypermodern, vooruitstrevend als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid, techniek en datacenters. Niet alleen voor nu, maar ook richting de toekomst.” Internationaal, maar duidelijk ook met een link naar de regio en Oldambt zelf volgens Wünker, niet in de laatste plaats als het gaat om werkgelegenheid. “Het gaat structureel om enkele tientallen banen, in diverse functies; van techniek tot beveiliging.” Wünker prijst het contact en samenwerking tussen gemeente Oldambt en Google, zoals het toekomstige Circulair Centrum. “Google laat daarmee duidelijk zien, dat het bedrijf ook oog heeft voor de lokale economie en haar verantwoordelijkheid hierin neemt.”

Circulair centrum in Winschoten

Google wil een goede buur zijn en de omgeving rond zijn datacenters ondersteunen. Sinds 2018 is er meer dan 2,5 miljoen euro bijgedragen aan de omgeving rondom de Nederlandse locaties, waarmee meer dan 80 maatschappelijke initiatieven zijn ondersteund op het gebied van onderwijs, digitale vaardigheden en meer.

Google kondigt ook een partnerschap aan met de gemeente Oldambt, WerkPro, Afeer en Cosis om een Circulair Centrum te ontwikkelen tegenover het datacenter. Dit initiatief stimuleert een circulaire economie door materialen te verzamelen, te sorteren en opnieuw te gebruiken. Tegelijkertijd fungeert de locatie als sociaal en educatief centrum. Belangrijke activiteiten zijn onder meer het repareren en demonteren van elektrische apparaten, waarmee het bijdraagt aan werkgelegenheid en sociale inclusie. Daarnaast biedt het project educatieve kansen: jaarlijks worden 12 studenten begeleid in praktische en duurzame leertrajecten. De modulaire loods, ongeveer 196 m² groot, verdeeld over twee verdiepingen, zal werk bieden aan ongeveer 10 fulltime werknemers en jaarlijks 10 tot 12 ton materiaal verwerken zodra deze volledig operationeel is.



De investeringen van Google bevorderen de ontwikkeling van AI en digitale technologieën en creëren zo aanzienlijke kansen voor Europa om het economische concurrentievermogen, de productiviteit en de wetenschappelijke vooruitgang. Google zet zich in om een cruciale rol te spelen in deze ontwikkeling door essentiële producten en diensten te leveren, te investeren in kritieke infrastructuur, de bijscholing van werknemers te ondersteunen, cyberbeveiliging en -veiligheid te verbeteren en in heel Europa samen te werken aan de verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI, ten behoeve van iedereen.

Erich Wünker vindt de opening van het datacenter op velerlei gebied , zoals de werkgelegenheid, ondersteuning naar het verenigingsleven en de internationale uitstraling een mooie ontwikkeling voor Winschoten. Hij zegt trots te zijn dat het datacenter in de gemeente Oldambt staat.

Marco Ynema staat vol trots bij het nieuwe datacenter, de vierde van Google in Nederland. Hij zegt dat er tientallen, tot honderd banen, bewerkstelligd worden. Daarnaast is er plaats voor indirecte banen, zoals in de beveiliging. Het datacenter is vanaf vandaag operationeel en daar is Ynema trots op.

Bron: Google

Foto’s: Geert Smit