Hartverwarmende film over dementie te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Dinsdagmiddag 25 november is de ontroerende film Familiar Touch te zien in Filmhuis vanBeresteyn.
In Familiar Touch wordt Ruth, die haar vertrouwde levensritme in haar zonnige keuken al tientallen keren heeft doorlopen, geconfronteerd met de veranderingen die haar geheugenverlies met zich meebrengt. De dagelijkse routine wordt verstoord door vreemde, soms raadselachtige foutjes, en wanneer haar zoon haar op zoekt, verwart ze hem met een aanbidder. Deze verwarring leidt haar naar een verpleeghuis, waarvan ze zich niet kan herinneren het zelf te hebben gekozen.
In het verpleeghuis, omgeven door andere bewoners van de dementiezorg, voelt Ruth zich verloren en stuurloos, overtuigd dat ze ergens is beland waar ze niet thuishoort. Toch begint ze, met de zorg van haar begeleiders en de steun van enkele bewoners, langzaam nieuwe manieren te vinden om haar plek te vinden.
Familiar Touch is een film die met warmte en empathie de ervaring van dementie behandelt. De film laat zien hoe, zelfs in het aangezicht van verlies, er altijd momenten van vreugde, betekenis en verbinding te vinden zijn.
Datum: Dinsdag 25 november 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn