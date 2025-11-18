Inwoners Veele nemen kijkje bij militaire oefening

VEELE – Bewoners van Veele kregen vandaag een kijkje achter de schermen bij een bijzondere militaire oefening.
Deze week oefent Defensie in het gebied met het aanleggen van militaire veerponten. De oefening wordt uitgevoerd door de 105de Brugcompagnie van het 101 Geniebataljon uit Wezep. Ongeveer dertig militairen hebben hun tijdelijke werkterrein bij de werkplaats van Waterschap Hunze en Aa’s opgeslagen.
Tijdens deze zogenoemde River Crossing Operation trainen de militairen met het bouwen van meerdere veerponten waarmee zwaar materieel en gevechtseenheden waterwegen kunnen oversteken. De 105 Brugcompagnie is binnen Defensie gespecialiseerd in gevechtsondersteuning rond waterhindernissen, zoals het aanleggen van geïmproviseerde bruggen, pontons en veerponten. Vorig jaar werd de eenheid nog ingezet bij Maastricht om na een damdoorbraak het hoogwater terug te dringen.
De oefening in Veele is technisch van aard; er wordt niet geschoten. Wel konden omwonenden het geluid horen van kettingzagen, waarmee een aantal bomen geveld werd.
Voor het uitvoeren van de oefening zette Defensie onder meer een mattenlegger in: een voertuig dat een tientallen meters lange mat kan uitrollen. Vanmiddag werd de mattenlegger gedemonstreerd. Ook werd een oeververharding aangebracht. Morgen wordt over het water van het Mussel A kanaal een noodbrug aangelegd.
Foto’s: Jan Glazenburg