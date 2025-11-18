DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tijdens het weekend is op de carpoolplaats aan de A31 bij Haren van een geparkeerde Mercedes de ruit aan de bestuurderszijde ingeslagen. Er is niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.
Meppen
Tussen zondag 11.30 en maandag 12.30 uur is bij een gebouw van de kerk aan de Stadtforst in Meppen ingebroken. De daders kwamen via een tuindeur binnen en gingen er met de kluis vandoor. Voor het vervoer daarvan gebruikten ze mogelijk een steekkar die ook in het gebouw stond. De totale schade wordt op 1.540 euro geschat.
In dezelfde periode is ook bij een gemeenschapsgebouw aan de Grabbestraße in Esterfeld bij Meppen ingebroken. De daders kwamen via een venster aan de achterzijde binnen. Er werd niets gestolen. De schade bedraagt 750 euro.
Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.
Papenburg
Donderdagmiddag is in een woning aan de Johannesstraße in Papenburg een bewoner het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een nog onbekende dader benaderde de bewoner, deed zich voor als medewerker van het nutsbedrijf en beweerde dat hij de waterdruk in de woning moest controleren. Het slachtoffer gaf de man toegang. Tijdens de zogenaamde “inspectie”, die ongeveer 30 minuten duurde, maakte de dader van de gelegenheid gebruik om sieraden van de bewoner te stelen. De diefstal werdpas ontdekt nadat hij de woning had verlaten. De exacte omvang van de schade is momenteel onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Bunde
De Duitse politie heeft maandagochtend vroeg een 47-jarige man gearresteerd. De man zat als passagier in een internationale bus die van Nederland naar Duitsland reed. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles hielden agenten de bus rond 4.50 uur bij de parkeerplaats Bunderneuland aan de snelweg A280 aan en controleerden deze. Tijdens een routinematige identiteitscontrole ontdekten agenten dat de 47-jarige Irakees door de autoriteiten werd gezocht. Hij wordt ervan beschuldigd zonder rijbewijs te rijden. Omdat hij, ondanks een correcte oproep, niet verscheen op zijn rechtszitting, beval de rechtbank zijn voorlopige hechtenis en vaardigde in juni 2025 een arrestatiebevel uit. De man werd maandagmiddag voorgeleid aan de rechter en vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland