Landelijke aftrap Orange the World en onthulling nationaal monument tegen seksueel geweld in Oldambt

WINSCHOTEN – Van 25 november tot 10 december kleurt de wereld oranje. In deze periode vragen landen wereldwijd aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de gemeente Oldambt doet mee aan deze campagne genaamd Orange the World. Op de eerste dag van de campagne wordt het nationaal monument tegen seksueel geweld onthult. Oldambt roept op om bij activiteiten aan te sluiten en bij de onthulling aanwezig te zijn.
Wethouder Gert Engelkens zegt daarover: “Geweld tegen vrouwen en meisjes komt nog altijd te vaak voor. Met Orange the World willen we laten zien dat geweld, in welke vorm dan ook, nooit normaal is. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen – thuis, op straat, op het werk en bijvoorbeeld bij de sportvereniging.”
“Je veilig kunnen voelen, is erg belangrijk. Altijd en overal. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om mensen daar bewust van te maken, aan te spreken op gedrag, maar ook steun te bieden aan slachtoffers. Dat was voor mij ook reden om ambassadeur te worden van het Gronings offensief,” vult burgemeester Cora-Yfke Sikkema aan.
Landelijke aftrap en nationaal monument in Oldambt
De landelijke start van Orange the World in Groningen vindt dit jaar namens het Gronings Offensief tegen seksueel geweld plaats in onze gemeente. Daarom nodigt Oldambt, mede namens het Gronings Offensief tegen seksueel geweld, iedereen uit voor een bijzonder en betekenisvol moment: de onthulling van het nationaal monument tegen seksueel geweld. Dit vindt plaats op dinsdag 25 november tussen 17.00 en 18.00 in het rosarium in Winschoten.
Tijdens deze bijeenkomst staan aanwezigen samen stil bij het belang van veiligheid en respect. Aanwezigheid betekent veel – juist voor slachtoffers en voor iedereen die zich inzet voor een samenleving zonder geweld. Daarom zijn inwoners en belangstellenden van harte welkom om erbij te zijn.
Orange the World zichtbaar in Oldambt
In deze periode zijn in Oldambt verschillende gebouwen en plekken oranje verlicht:
- het gemeentehuis
- de toren van de Marktpleinkerk
- de molens in Winschoten
- de fontein op het Oldambtplein
- de Pieter Smitbrug
Ook in dorpshuizen en in de openbare ruimte door heel Oldambt wordt aandacht besteed aan dit thema.
Veel meer activiteiten en acties
Ook kunt u in deze weken deelnemen aan diverse activiteiten, zoals de expositie Silent Scream in de Vennekerk, straatacties, een leeshoek in de bibliotheken en de thematische filmvertoning in De Klinker.
Een volledig overzicht van alle activiteiten en acties waaraan u mee kunt doen, staat op www.gemeente-oldambt.nl/orange-the-world.
Bron: Gemeente Oldambt