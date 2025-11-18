Missie geslaagd; deelnemers Barrel Challenge zien het Noorderlicht

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de BarrelChallenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
Maandag hadden de deelnemers een kort ritje van een 400 km naar Kiruna. Voordat ze op pad gingen, werden eerst de spijkerbanden aangebracht. Daar aangekomen zagen ze waarvoor ze gekomen waren: het Noorderlicht!
Vandaag zijn de barrels onderweg naar de Lofoten een eilandengroep voor de kust van de provincie Nordland in het noorden van Noorwegen.
Foto’s: Hilvert Huizing
Voor meer foto’s klik HIER.