Onderzoek naar luchtkwaliteit Veendam: geen extra gezondheidsrisico’s aangetoond

VEENDAM – De GGD Groningen heeft in opdracht van de provincie Groningen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit rondom Nedmag in Veendam. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Provinciale Staten. Het doel was om te kijken of de uitstoot van Nedmag en omliggende bedrijven gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden.
Wat is er onderzocht
Er is gekeken naar stoffen zoals stikstofdioxide, fijnstof, zwaveldioxide en enkele metalen (zoals lood en cadmium) in de lucht en op de bodem. Het onderzoek ging over de uitstoot in de periode 2009–2023.
Wat blijkt uit het onderzoek?
- De wettelijke normen voor luchtkwaliteit worden niet overschreden.
- De bijdrage van Nedmag en omliggende bedrijven aan de luchtverontreiniging is beperkt.
- Er zijn geen extra gezondheidsrisico’s voor omwonenden in vergelijking met de rest van Nederland.
Voor lood geldt dat kinderen in Nederland al te veel lood binnenkrijgen via verschillende bronnen. De bijdrage van Nedmag en omliggende bedrijven lijkt daarbij in de afgelopen jaren relatief klein te zijn geweest in vergelijking met deze andere bronnen.
Advies van GGD Groningen
GGD Groningen adviseert om, waar mogelijk, de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Elke verbetering levert gezondheidswinst op. Ook adviseert de GGD om blootstelling aan lood zoveel mogelijk te beperken. Er is geen aanleiding voor extra onderzoek.
Wat doet de provincie?
Wij nemen het advies van de GGD over: er komt geen aanvullend onderzoek. Uit het rapport blijkt dat er geen normen worden overschreden en er zijn geen extra gezondheidsrisico’s vastgesteld.
Onze aandacht gaat uit naar het verbeteren van de luchtkwaliteit. Wij zijn bijvoorbeeld deelnemer van het landelijke Schone Lucht Akkoord. Dit initiatief heeft als doel de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.
In december 2024 is er een stoffilter geplaatst bij Nedmag. Hiermee wordt de loodemissie verder gereduceerd. Dit wordt structureel gecontroleerd door de Omgevingsdienst Groningen. De provincie Groningen blijft zich actief inzetten om looduitstoot verder terug te dringen.
