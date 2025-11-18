Overheid investeert 15 miljoen in beroepsbevolking Groningen 

GRONINGEN – De provincie Groningen opent een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de positie van inwoners op de arbeidsmarkt versterken. Door scholing, omscholing of het ontwikkelen van vaardigheden. Het doel is om mensen te stimuleren zich continu te blijven ontwikkelen. Tot 2029 is er in totaal 15 miljoen euro beschikbaar, afkomstig van het Nationaal Programma Groningen.
De nieuwe regeling is ontstaan vanuit de maatschappelijke behoefte om werkenden, werkzoekenden, toekomstige werkenden èn zelfstandigen en werkgevers, beter toe te rusten op een veranderende arbeidsmarkt. De subsidie is bedoeld voor projecten in de arbeidsmarktregio Groningen (dat omvat ook delen van Drenthe).
Het gaat om laagdrempelige projecten of initiatieven die ook ruimte bieden aan mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, zoals laagopgeleiden, ouderen en migranten en sluiten aan bij de individuele leerbehoefte. De initiatieven zijn gericht op het leren van vaardigheden en kennis die concreet aansluiten bij vraag op de regionale arbeidsmarkt, zoals digitale vaardigheden, sectorale tekorten of sociale innovatie.
Meer informatie
De subsidie Leven Lang Ontwikkelen maatschappelijke initiatieven is vanaf 19 november aan te vragen via www.provinciegroningen.nl.
Bron: Provincie Groningen