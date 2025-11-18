Politie houdt inbreker op heterdaad aan

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 18 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG WEINIG VERANDERING | MORGEN MEER REGEN

Het is ook vandaag een beetje wisselend weer met af en toe wat zon maar van tijd tot tijd en soms regen. Heel veel buien zijn er niet maar er kan een flinke bui tussenzitten en warm is het ook niet: de maximumtemperatuur is 7 graden. Er staat een matige wind uit zuidwest tot west.

Vannacht is het meest droog met een zwakke tot matige zuidenwind. Dat geeft een minimumtemperatuur rond 1 graad. Maar morgen gaat het vaker regenen en in de middag kan een regenbui lang gaan duren. De temperatuur stijgt naar 5 of 6 graden bij een matige vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Dus naast regenachtig wordt het ook nog eens koud. Morgenavond draait de wind naar het noordwesten en donderdagnacht is het daardoor meest droog met opklaringen en temperaturen rond het vriespunt. Dat geeft dan kans op gladheid op bruggen en viaducten.

Donderdag is er een matige tot vrij krachtige noordwesten-wind en dat geeft af en toe zon maar ook een paar regen- en hagelbuien. Dat kan vooral ‘s avonds voor gladde wegen zorgen, de temperatuur ligt donderdagmiddag rond 5 graden. Vrijdag is het 4 á 5 graden en ‘s nachts ligt het rond 0 graden. Er is vrijdag wat zon met een enkele regen- hagel- of sneeuwbui. En ook in het volgende weekend is het vrij koud met kans op enkele buien en nachtvorst.