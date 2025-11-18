Politie houdt inbreker op heterdaad aan

EMMEN – De politie heeft vannacht een inbreker op heterdaad aangehouden.
In de nacht van maandag 17 november 2025 op dinsdag 18 november 2025, ontving de politie van Emmen een melding van een heterdaad inbraak in een bedrijf in Emmen, waarbij de verdachte met veel geweld zou inbreken. Met spoed gingen meerdere eenheden die kant op. Eenmaal ter plaatse troffen ze in eerste instantie niemand aan.
Gelukkig had de meldkamer nog contact met de melder. Die zag dat de verdachte in de bosjes was gedoken. Al snel troffen agenten de verdachte inderdaad in de bosjes aan en werd hij aangehouden. Naast het nodige inbrekerswerktuig, werd tijdens de fouillering ook een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. Hierop is de verdachte meegenomen naar het politiebureau waar hij verantwoording mag afleggen.
Bron: Politie Emmen