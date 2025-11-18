Publiek geniet van optreden Jan Henk de Groot bij Oom Jocob en Tan Roefie op Deele

SMEERLING – Zondag verzorgde Jan Henk de Groot bij Oom Jocob en Tan Roefie op de Deele in de Davy Crockethoeve te Smeerling een optreden. Jan Henk speelde akoestisch oud en nieuw werk.
Midden jaren 80 luisterde Jan Henk de Groot bij opa en oma aandachtig naar Ede Staal en de Stamtoavel van Radio Noord. Ruim drie decennia later hoort Jan Henk zelf bij de top van de Grunneger muziek. Met zijn Groningstalige debuutalbum Weerom won hij de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden. Hij bezingt onder meer op beklemmende wijze de Kielsterachterweg, terwijl hij de eerste erotische ervaring van een kleine jongen geestig verwoordt in Mamme van Michel.
De twee rootsy albums Veenhoes sessies (2015) en Onbekinde wegen (2018) die hij onder de naam Troebadoers maakte met Alex Vissering en Edwin Jongedijk waren zeer succesvol. Door ziekte was hij daarna geruime tijd uit de running om in 2020 terug te keren met het album De wolf is trug, met invloeden uit de folk, rock en elektronische muziek. Dit leverde hem wederom de DvhN Streektaalprijs op. Ook de RTV Noord muziekprijs Grunny staat al vele jaren ‘op bozzem’ in Huize De Groot.
“In 1995 zat ik in mijn eerste bandje The Alcodoll… 2 akoestische gitaren, een djembe en 4 stemmig zingen. We traden op in Groninger cafeetjes als de Prins van Monaco en de Zandloper (door een gaslek is de zaak later ontploft). In de Zandloper waren we zelfs op een gegeven moment de huisband geworden. Eens in de maand verdienden we daar 50 gulden pp! Ik hoefde nooit meer te pinnen Wat een tijd! Het mooie was, dat ik daar geleerd heb om een hele avond te zingen zonder versterking; alles ging echt unplugged.
Zondagmiddag, 30 jaar later, speelde ik bie Tan Roeffie op Deele in Smeerling. De zaal afgeladen vol en ik zou unplugged spelen. Ik was het gelukkig niet verleerd. Een van de mooiste optredens ever. Ik bof maar”, aldus Jan Henk.
Foto’s: Ko Kamies