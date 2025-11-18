Samenwerken als één overheid in verder herstel van Groningen

GRONINGEN – De aardbeving van afgelopen vrijdag 14 november bij Zeerijp maakte duidelijk dat het aardbevingsbestendig maken van gebouwen en het herstel van Groningen onverminderd belangrijk blijven om voort te zetten. De betrokken overheden die hieraan werken, willen als één overheid optrekken richting inwoners. Dat betekent: niet naast elkaar, maar met elkaar – met inwoners en met de professionals die hen bijstaan. Die afspraken staan in een Agenda voor Herstel van Groningen: samenwerken als één overheid, die is vastgesteld door de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen en Oldambt, de provincie Groningen, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Stap voor stap
De gevolgen van de gaswinning zijn groot en het herstel is complex. Veel inwoners wachten nog op duidelijkheid of een oplossing voor hun huis of situatie. Met deze Agenda voor Herstel ( PDF-bestand, 5 MB) willen de betrokken organisaties beter samenwerken en stap voor stap merkbaar verschil maken, te beginnen bij mensen die al (te) lang wachten op een passende oplossing.
Nij Begun
Deze Agenda voor Herstel bouwt voort op Nij Begun, de kabinetsreactie op de Parlementaire Enquête Gaswinning. Daarin beloofde het kabinet eerlijk herstel, voorspelbare uitvoering en perspectief voor Groningen en Noord-Drenthe. Deze Agenda brengt die koers in praktijk: door beter samen te werken, duidelijker te communiceren en sneller te reageren als regels verkeerd uitpakken.
Bron: Provincie Groningen