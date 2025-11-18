Sinterklaashuis Winschoten geopend in de Torenstraat

WINSCHOTEN – Het Sinterklaashuis in de Toren van Winschoten is vanaf deze week geopend voor publiek. De organisatie is in handen van Stichting Activiteiten Oldambt. Kinderen krijgen hiermee de mogelijkheid om Sinterklaas en zijn Pieten op meerdere dagen te bezoeken.
Openingstijden Sinterklaashuis 2025
- Zaterdag 22 november – 14.30 tot 16.30 uur
- Woensdag 26 november – 14.00 tot 16.00 uur (Pietenmiddag – zonder Sinterklaas)
- Zaterdag 29 november – 14.30 tot 16.30 uur
- Zondag 30 november – 14.00 tot 16.00 uur
Klompactie tijdens de intocht
Tijdens de intocht ontvingen kinderen een magische klomp. Deze klomp was bedoeld als onderdeel van de intochtactie en kon worden gebruikt om traktaties op te halen bij drie Winschoter ondernemers:
- Mecca – zoete traktatie
- Top1Toys – klein cadeautje
- Jumbo Winschoten – donut
Uitgifte van de tweede klomp op 22 november
Op zaterdag 22 november kunnen kinderen tussen 14.30 en 16.30 uur in het Sinterklaashuis de bijbehorende tweede klomp ophalen. Dit kan op vertoon van de klomp die tijdens de intocht is uitgedeeld.
Daarnaast ontvangen kinderen op vertoon van de klomp:
- Een beker warme chocolademelk in het Sinterklaashuis
- Een extra lekkernij bij Mecca Winschoten (bij de kraam)
Het Sinterklaashuis is gevestigd in de Toren van Winschoten, aan de Torenstraat.
Sinterklaas en zijn Pieten kijken ernaar uit om alle kinderen en hun families te ontmoeten in het Sinterklaashuis.
Bron: Stichting Activiteiten Oldambt