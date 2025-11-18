Vernieuwde Groninger Ondernemersregeling vanaf 25 november open

GRONINGEN – Ondernemers in de Groningse maakindustrie kunnen vanaf 25 november 2025 weer subsidie aanvragen via de Groninger Ondernemersregeling. De regeling was tijdelijk gesloten en gaat nu in vernieuwde vorm open, zodat deze beter aansluit bij het provinciale beleid.
Met de subsidie kunnen ondernemers extern advies inwinnen over het vergroten van hun verdienvermogen, het verhogen van de arbeidsproductiviteit, circulair werken of export. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor een opleidingsprogramma waarbij een ervaren professional een minder ervaren professional begeleidt in de praktijk (een meester-gezel traject).
Vernieuwde regeling
De Groninger Ondernemersregeling liep van 2018 tot en met 2023. Daarna is de regeling tijdelijk stilgelegd, om beter aan te sluiten bij het provinciale beleid. De vernieuwde regeling richt zich specifiek op ondernemers uit de maakindustrie. De voorwaarden voor ondernemers blijven grotendeels hetzelfde.
Toekomstbestendig worden en verdienvermogen vergroten
Erik Jan Bennema, gedeputeerde economie van de provincie Groningen, is blij dat ondernemers nu weer ondersteund kunnen worden vanuit de Groninger Ondernemersregeling: “Hiermee helpen we bedrijven op een laagdrempelige manier om toekomstbestendig te worden en hun verdienvermogen te vergroten, bijvoorbeeld door exportkansen te onderzoeken en advies in te winnen hoe de arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd. Zo bouwen we samen aan een sterke en duurzame economie voor Groningen.”
Subsidie aanvragen
De regeling loopt tot en met 31 december 2027. Dit jaar is er in totaal € 400.000 beschikbaar. De provincie vergoedt 50% van de advieskosten, tot een bedrag van € 5.000 per ondernemer. Subsidie aanvragen kan via de website van de provincie Groningen. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden.
Groninger Ondernemersregeling
Met de Groninger Ondernemersregeling wil de provincie Groningen bedrijven helpen toekomstbestendig te worden. Dit draagt bij aan een sterke, innovatieve economie en meer brede welvaart in de regio.
Bron: Provincie Groningen