Afdeling burgerzaken Veendam gaat tijdelijk verhuizen

VEENDAM – Tijdelijke verhuizing gemeentehuis: Afdeling burgerzaken tijdelijk naar het Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen (BWI-gebouw).
Volgend jaar begint de verbouwing van het gemeentehuis in Veendam. Daarom gaat de afdeling burgerzaken tijdelijk verhuizen. Op 1 december vindt u de afdeling Burgerzaken in het BWI-gebouw aan de Jan Salwaweg 1 te Veendam.
In verband met de verhuizing is op 27 en 28 november 2025 Burgerzaken gesloten. Vanaf 1 december staan ze weer voor de inwoners klaar! De overige afspraken vinden zoals gebruikelijk plaats op het gemeentehuis.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.veendam.nl/verhuizing.
Bron: Gemeente Veendam