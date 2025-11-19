Dartclub Zwien Oet Noorden eerste erkende jeugd dart locatie in Groningen

WEDDE – Dartclub Zwien Oet Noorden is de eerste erkende jeugd dart locatie in Groningen.
In januari bestaat Dartclub Zwien Oet Noorden vier jaar. Initiatiefnemer van de dartclub is Johan Zuidema. Hij heeft ook de naam: Dartclub Zwien Oet Noorden bedacht. De darters trainden in een schuur aan de Louwdijk in Blijham. Aangezien de ruimte te klein werd voor het groeiend aantal leden, werd vanaf 13 januari 2022 uitgeweken naar dorpshuis De Voortgang in Wedde. Daar vond op zaterdag 14 januari 2022 het eerste darttoernooi plaats.
De dartclub is de eerste erkende jeugd dart locatie in Groningen. De officiële opening van hun NDB-JDC ( Nederlandse Darters Bond- Junior Darts Corporation) locatie in Dorpshuis De Voortgang is op 17 januari. Van 13.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom om kennis te maken met de dart-sport, te kijken naar de demo’s en even een potje te darten.
In het dorpshuis wordt op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur gedart. Tussen 19.00 en 20.00 uur is er darten voor de jeugd. Het is een gezellige boel, waarbij ook de ouders vaak ook langs komen.
Bron: Dartclub Zwien Oet Noorden