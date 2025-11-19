De Leo Media opnieuw bij de 150 beste marketingbureaus van Nederland

WINSCHOTEN – De Leo Media behoort dit jaar opnieuw tot de beste 150 marketingbureaus van Nederland. Het bureau behaalde een indrukwekkend eindcijfer van 9.19, een bevestiging van de hoge klanttevredenheid en de kwaliteit die het team jaar na jaar weet te leveren. Daarnaast sleept het bureau een tweede plaats binnen de categorie Content Creatie binnen.
Voor een bureau uit Winschoten is deze plek tussen veel grotere bureaus uit het westen allesbehalve vanzelfsprekend. De Leo Media laat echter al drie jaar zien dat strategische kwaliteit, creativiteit en betrokkenheid niet afhankelijk zijn van omvang of locatie.
“We zijn enorm trots dat we opnieuw in de landelijke lijst staan. Als relatief klein bureau, midden in Winschoten, tussen grote bureaus uit de Randstad, dat voelt als een bevestiging dat onze aanpak werkt. We zetten in op persoonlijke aandacht, sterke content en lange termijn samenwerkingen. Dat onze klanten dat waarderen, betekent ontzettend veel voor ons team,” aldus De Leo Media.
Naast de landelijke erkenning benadrukt het bureau ook het belang van de lokale samenwerkingen. De Leo Media verzorgt onder meer de marketing voor Centrum Winschoten en Winschoten 200, projecten die bijdragen aan de uitstraling en groei van de stad. “Lokale projecten zijn voor ons minstens zo waardevol. We vinden het bijzonder dat we het vertrouwen krijgen om mee te bouwen aan de zichtbaarheid en beleving van onze eigen stad. Die betrokkenheid motiveert ons elke dag opnieuw.”
Met deze nieuwe erkenning kijkt De Leo Media vol enthousiasme uit naar verdere groei en nieuwe creatieve campagnes in 2026.
Bron: Serena De Leo