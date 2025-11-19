Eland gespot tijdens de Noorderlicht Barrel Challenge

WINSCHOTEN – Vrijdag is vanaf de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Winschoten een groep van 16 ‘barrels’ vertrokken voor de Noorderlicht Barrel Challenge.
De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Supergaaf natuurlijk! Met de Barrel Challenge op jacht naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland!
De barrels zijn gisteren in de Lofoten een eilandengroep voor de kust van de provincie Nordland in het noorden van Noorwegen aangekomen. Onderweg werd een eland gespot. Alle deelnemers rijden nog; al is er hier en daar wel een met vervangend vervoer. Gisteravond genoten ze weer van het noorderlicht gezien dus helemaal top deze editie. Vandaag gaan ze weer richting huis, met een mooie rit nog deels door de Lofoten.
Foto’s: Hilvert Huizing
