Foto’s en indringende verhalen bij expositie Silent Scream

WINSCHOTEN – Voorafgaand aan de actieperiode van Orange the World over het stoppen van geweld tegen vrouwen, vindt expositie Silent Scream plaats. Deze foto-expositie vertelt verhalen over seksueel geweld. Het gaat om verhalen van slachtoffers, plegers, familieleden en deskundigen. Hiermee wil kunstenares Henriëtte van Gasteren taboes doorbreken en slachtoffers en plegers van seksueel geweld een stem geven. De expositie is nog op 21 november tussen 09.00 en 12.00 uur te bezoeken.
De expositie werd op 11 november geopend. Janine Meins, de Oldambtster schrijfster van het boek Zwijgpijn, was die ochtend aanwezig voor een lezing en een signeersessie. Op dinsdag 25 november verzorgt de schrijfster van 11.00 tot 13.15 uur een lezing in de bibliotheek van Winschoten. Ze vertelt over haar carrier switch en schrijverschap, waarom ze haar boeken wilde schrijven en ging vliegen, en wat deze veranderingen in haar leven haar voor inzichten hebben gebracht. Ze draagt voor uit eigen werk, beantwoordt vragen uit het publiek en signeert.
Orange the World
Van 25 november tot en met 10 december kleurt de wereld oranje. In deze periode vragen landen wereldwijd aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de gemeente Oldambt doet mee aan deze campagne genaamd Orange the World.
Onthulling nationaal monument tegen seksueel geweld
Op dinsdag 25 november om 17.00 uur wordt in het Rosarium in Winschoten het nationaal monument tegen seksueel geweld onthuld. Seksueel geweld is een groot en complex probleem. Het kan iedereen overkomen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om geweld te voorkomen, maar ook om steun uit te spreken richting slachtoffers.
Foto’s: Catharina Glazenburg