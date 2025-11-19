Gemeente Stadskanaal dankt haar ondernemers

STADSKANAAL – Op 21 november, de nationale Dag van de Ondernemer zetten burgemeester Klaas Sloots en wethouder Goedhart Borgesius van Stadskanaal ondernemers eens extra in het zonnetje. Deze vrijdagochtend zijn namelijk alle ondernemers uit de Kanaalstreek van harte welkom aan te schuiven bij een gezellig ondernemersontbijt.
Nij Begun voor de regio
Volgens de gemeente staan de sterren gunstig voor het ondernemersklimaat in Stadskanaal. Met ruimte om te groeien, korte lijnen, nuchterheid en een sterke focus op samenwerking. De komst van de Nedersaksenlijn als impuls voor deze regio en de kansen die Nij Begun met zich meebrengt, maken daarvan deel uit.
Waardering en trots
Als blijk van waardering en trots zet de gemeente vrijdag een uitgebreid ontbijt voor de ondernemers klaar. Daarnaast gaat de burgemeester tijdens het ontbijt in op de toekomstplannen van Stadskanaal en de belangrijke rol die hij hierin ziet voor de ondernemers. Want ondernemen doen ze in Stadskanaal samen, met korte lijnen, veel energie en volop ruimte voor groei en innovatie.
Bron: Gemeente Stadskanaal