OVER DEN DIJK – Honderd jaar Maatschap de Groot Akkerbouw & Transport wordt gevierd met een open huis

Precies honderd jaar geleden begonnen Berend en Jantje de Groot een eigen boerderij aan de Burgemeester Buiskoolweg in Sellingen (Over den Dijk).

De beginnende boer zou zeker niet hebben gedacht dat zijn boerderijtje met twaalf bunder grond en wat kippen, varkens en koeien honderd jaar later een bedrijf zou zijn van ruim 250 hectare akkerland.



Nu is akkerbouw-, loon- en transportbedrijf maatschap De Groot in handen van de derde en vierde generatie, kleinzoon Bert-Jan en achterkleinzoon Kevin zijn nu verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Bert-Jan heeft zijn opa nauwelijks gekend, die overleed in 1968 toen Bert-Jan nog maar vier jaar oud was, Zijn vader Berend runde toen het familiebedrijf al.

Bij de bedrijfsovername van pa Berend en moeder Margje was het nog even groot als bij de start.

In 1975 verdubbelde dat toen zij de iets verderop gelegen boerderij van de familie Bos konden overnemen.

Na de overname van het landbouwbedrijf door Bert-Jan en zijn echtgenote Zwaantje in 1991 werd het bedrijf veel groter. Pa Berend stopte met de melkveehouderij in 1969 maar begon een legkippenhouderij.

Bert-Jan is naar eigen zeggen een geboren boer maar daar was zijn vader allerminst zeker van en hij twijfelde eraan dat Bert-Jan de boerderij ook zou kunnen overnemen.

Bert-Jan stopte al vroeg met school en ging werken bij een loonwerker uit de buurt, toen enkele jaren later het transportbedrijf bij die loonwerker aanklopte of ze nog een vrachtwagen wisten vulde Bert Jan die plek in.



Na de volledige bedrijfsovername door Bert-Jan en Zwaantje begin jaren negentig werd er flink uitgebreid, er werd begonnen met een loonbedrijf. Later werd gestopt met de kippenhouderij en dat gaf ruimte voor een grote vrachtauto voor zoon Kevin.



Naast hun bedrijf is met name Bert-Jan één van de gezichten van de Vlagtwedder Landbouwbeurs, uiteraard met ondersteuning van Zwaantje en zijn gezin.

Een grote beurs, waar veel tijd in gaat zitten maar voor niet Bert-Jan, die ervaart als een vakantie.

De beurs zal ook weer in 2026 worden gehouden.



Ook zijn zij, samen met een bevlogen team, de motor achter de inmiddels befaamde Truckrun die altijd wordt georganiseerd als opening van de “Week der Besten” in Vlagtwedde.



De bouw van een grote schuur met bewaarplaatsen van o.a. aardappelen en uien is afgerond en dat is voor de familie een reden om een “Open huis” te organiseren op zaterdag 29 november van 10.00 tot 16.00 uur en wordt ook het eeuwfeest gevierd.

Zo’n twintig stands van relaties en leveranciers, onder meer de schuurbouwer, een specialist in ventilatiesystemen, agrarische toeleveranciers, een mechanisatiebedrijf en financiële specialisten. zullen hun stands opbouwen en graag de gasten van deze “Open huis” te woord staan.



Vrienden, familie, bekenden, buren en iedereen die wel eens wilen zien hoe het er op het akkerbouw-, loon- en transportbedrijf aan toe gaat zijn zaterdag 29 november van harte welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.



Geert Smit