Inschrijving Bruintje Beer Tocht 2026 zondag 30 november open

MUSSELKANAAL – Het komende voorjaar zal op zondag 22 maart 2026 voor de 9ᵉ keer de “Bruintje Beer Tocht” verreden worden. De inschrijving voor deze tocht start op 30-11-2025.
Inmiddels is deze toertocht een begrip in de regio en heeft het een grote aantrekkingskracht tot ver buiten de provincie. De tocht staat bij menig fietser als favoriet op het programma. De tocht van 2025 kreeg middels 270 reviews van deelnemers de hoogst haalbare waardering van 5 sterren op de site van Fietssport.
Daarnaast heeft de tocht wederom van de NTFU het hoogste keurmerk: “Extra goed geregeld” ontvangen.
De organisatie gaat ervan uit dat net als bij eerdere edities de inschrijving vroegtijdig volgeboekt zal zijn. De laatste editie van 2025 was zelfs binnen 3 dagen volgeboekt. Er was tevens een wachtlijst met maar liefst 200 gegadigden. Kortom schrijf u tijdig in, want vol is vol.
Deze 8ᵉ editie van de Bruintje Beer Tocht van afgelopen maart leverde niet alleen sportieve prestaties op, maar ook een prachtig resultaat: 60 vakanties voor kinderen uit de regio die anders niet op vakantie zouden kunnen.
Op de site van de Bruintje Beer Tocht http://www.bruintjebeertocht.nl/ vindt men alle informatie over de tocht en de inschrijfprocedure.
Bron: Hans Ravensbergen