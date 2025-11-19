DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Op 16 november vond tussen 12:38 en 13:10 uur op de parkeerplaats van zwembad Emsbad aan de Nagelshofstraat een aanrijding plaats. Een nog onbekende bestuurder van een Opel Corsa parkeerde zijn auto op de parkeerplaats van het restaurant in Marmaris. De eigenaar van het restaurant parkeerde vervolgens zijn VW Up schuin. Bij het achteruitrijden raakte de bestuurder van de Opel met de achterkant van zijn auto het passagiersportier van de VW Up en reed vervolgens weg. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het voertuig of de bestuurder, contact op te nemen via 05931/9490.

Dinsdag voerde de politie van Emsland/Grafschaft Bentheim uitgebreide patrouilles in het voetgangersgebied van de oude binnenstad van Meppen uit. Agenten van het politiebureau Meppen werden ondersteund door medewerkers van de Dienst Openbare Orde van de stad Meppen. De actie was het gevolg van frequente overtredingen van de verkeersregels in het voetgangersgebied, met name door fietsen en elektrische scooters. Het doel was om de veiligheid van voetgangers te verbeteren, de regels zichtbaar te handhaven en tegelijkertijd, in aanloop naar de kerstmarkt, die op 24 november begint, de politie-aanwezigheid te vergroten. Tijdens de actie werden in totaal 120 overtredingen van de verkeersregels vastgesteld. Eén bestuurder van een elektrische scooter reed zonder de vereiste WA-verzekering. Er werden met kinderen 18 gesprekken over verkeersveiligheid gevoerd.

Rhede

Vanmorgen vroeg vond op de snelweg A31 bij Rhede een verkeersongeval plaats. Een 22-jarige bestuurster van een Kia haalde een 36-jarige man, die een vrachtwagen met oplegger bestuurde, in. Door nog onbekende oorzaak verloor ze de macht over het stuur. De auto raakte links van de weg, botste eerst tegen de vangrail van de middenberm, vervolgens tegen de vrachtwagen met oplegger en ten slotte tegen de buitenste vangrail. De bestuurster raakte lichtgewond en werd uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De schade aan de betrokken voertuigen wordt op € 16.000,- geschat.

Bunde

Gisteren is rond 12:45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt een 74-jarige Nederlander het slachtoffer geworden van oplichting. Hij gaf gehoor aan een verzoek via zijn mobiele telefoon een donatie te doen. Hij ondertekende ook een lijst die hem werd voorgelegd. Blijkbaar resulteerde de eerste elektronische betaalpoging met zijn betaalpas in een foutmelding, waarop de 74-jarige vervolgens probeerde te betalen met Google Pay. Een getuige zag dat de mobiele telefoons hiervoor direct naast elkaar werden gehouden. De onbekende donkerharige man, ongeveer 30-35 jaar oud, die de betaling ontving, maakte zich vervolgens snel uit de voeten. Het slachtoffer ontdekte korte tijd later dat in plaats van de beoogde donatie van € 10, een bedrag van ongeveer drie cijfers van zijn rekening was afgeschreven. In dit verband adviseert de politie om onder geen beding betalingen aan vreemden te doen via de telefoon of een gepresenteerde pinpaslezer. Ze raden ook ten zeerste af om een ​​lijst te ondertekenen. Wijs dergelijke verzoeken beleefd maar resoluut af.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland