Lezing Israël-Palestina in Ons Gebouw

WINSCHOTEN – Ds. Alke Liebich vertelt in een lezing op 27 november in Ons Gebouw over het dagelijkse leven van Palestijnen achter de muur in Oost-Jeruzalem en over haar ervaringen en de ontmoetingen die ze heeft gehad tijdens haar verblijf daar.
Zij was drie maanden in Jeruzalem als deelnemer aan EAPPI (Oecumenisch Begeleidingsprogramma Palestina – Israël), een programma van de Wereldraad van Kerken. De groep ontmoette veel mensen en steeds weer werd gevraagd: “Vertel jouw mensen thuis over ons leven hier.”
Na de lezing is er alle ruimte voor het gesprek.
De bijeenkomst is op 27 november van 19.30 -21.30 uur in Ons Gebouw, Schönfeldplein 7a in Winschoten.
Als bijdrage wordt een vrije gift gevraagd voor het programma EAPPI.
Bron: Geesje Koers