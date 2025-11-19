Najaarsconcert Muziekvereniging Crescendo Stadskanaal

STADSKANAAL – Op zaterdag 29 november a.s. houdt muziekvereniging Crescendo haar Najaarsconcert in Zalencentrum De Eendracht aan de Poststraat 30 te Stadskanaal. Malletband Amicitia verleent hun muzikale medewerking.
U kunt genieten van een gevarieerd programma, van zowel het harmonie-orkest als de malletband, met veel bekende melodieën. Het concert begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.
Nieuwe leden voor het twirlteam en het harmonieorkest zijn welkom. De twirlers trainen iedere woensdag van 18.30 tot 20.30 uur in MFA De Noordstee, Berkenstraat 2b te Stadskanaal (Noord). Het orkest repeteert iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 in zalencentrum De Eendracht, Poststraat 30 te
Stadskanaal.
Kijkt u voor meer informatie op www.crescendostadskanaal.nl
Bron: Dina Groenhof-Bos