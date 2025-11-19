Politie ontvangt meerdere meldingen van jeugdoverlast in Borger

BORGER – De laatste tijd ontvangt de politie meerdere meldingen van jeugdoverlast in Borger.
Het gaat om een groep jongeren die met een laserpen op passerende voertuigen schijnt, waardoor bestuurders worden verblind en gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast bereikt de politie signalen dat buurtbewoners worden gehinderd en dat auto’s worden bekogeld met eieren en vla, meldt politie Borger-Odoorn op Facebook.
“Dit gedrag is onacceptabel en kan leiden tot ernstige gevolgen voor zowel de betrokken jongeren als de omgeving”, zegt de politie. “Dit soort acties brengt niet alleen anderen in gevaar, maar kan ook juridische consequenties hebben”.
De politie doet aan ouders en verzorgers een dringende oproep: “ga in gesprek met uw kind als u vermoedt dat het om uw kind gaat”.
Bron: Politie Borger-Odoorn