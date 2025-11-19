Politie ontvangt meerdere meldingen van jeugdoverlast in Borger

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 19 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG VEEL REGEN | KANS OP GLADHEID

Het is een zwaar bewolkte en regenachtige dag. Het heeft vannacht al flink geregend en tot de avond zijn er ook nog flinke perioden met regen. Tot die tijd kan er makkelijk 10 tot 15 mm aan neerslag vallen. Het is ook koud met temperaturen rond 4 graden, maar veel wind is er niet: die windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten.

Vanavond draait de wind naar het noordwesten en dan wordt het langaam wat droger. Vannacht klaart het ook een beetje op en dan kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Mogelijk valt er nog een enkele regen- of sneeuwbui en er is dan ook kans dat het in de loop van de avond of vannacht glad wordt op de weg.

Morgen is het overwegend droog met af en toe zon en een zwakke veranderlijke wind en ’s ochtends mistbanken. Maximumtemperatuur morgen rond 5 graden. Morgenavond en vrijdagnacht kan het weer glad worden op de weg, vooral op de bruggen en viaducten. Minimum vrijdagnacht rond -1 en kans op mist. Overdag is het vrijdag redelijk weer met zonnige perioden en mogelijk een kleine regenbui. Maximum vrijdag rond 4 graden. In het weekend is het best aardig weer met regelmatig wat zon en weinig of geen regen. Minima in het weekend rond -2, maxima rond +4 graden.