Succesvolle indoor springclinic in manege De Driesporen

ONSTWEDDE – In manege De Driesporen vond dinsdagavond een geslaagde indoor springclinic plaats, georganiseerd door PSV De Driesporen.
Onder begeleiding van instructrice Renate Beuving werkten ruiters uit de regio in drie groepen aan hun springtechniek. De clinic maakte deel uit van een reeks trainingsavonden die deze herfst worden aangeboden. Tijdens de lessen lag de nadruk op ritme, balans, correcte afstanden en een rustige, gecontroleerde benadering van de hindernissen. Zowel de ruiters op pony’s als op paarden ontvingen gerichte tips en oefeningen om hun rijvaardigheid te verbeteren.
De opkomst was uitstekend en ook vanaf de kant werd met belangstelling meegedacht en meegekeken. Fotograaf Freerk Boskers was aanwezig om de avond vast te leggen. Het volledige fotoalbum is HIER online te bekijken.
Vervolg in december
Vanwege de grote belangstelling worden in december nog twee springclinics met Renate Beuving georganiseerd, namelijk op: 2 en 16 december. De clinics staan open voor pony’s en paarden, en deelname is mogelijk voor zowel leden als niet-leden.
Deelnemers worden ingedeeld op niveau, zodat iedere ruiter optimaal profiteert van de training. Aanmelden en informatie Ruiters die willen deelnemen kunnen zich aanmelden of informatie opvragen via: WhatsApp: 06-27027649 (Jan Heino Drenth) E-mail: oefenparcoursdriesporen@gmail.com
Actuele informatie over alle clinics en activiteiten is tevens te vinden via de Facebookpagina van PSV De Driesporen.
Bron en foto’s: Freerk Boskers