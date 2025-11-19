Tiende editie 4 Mijl van Emmen groter en meer beleving dan ooit: jubileum vol verrassingen

EMMEN – Op zondag 12 april 2026 viert de Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen haar 10e editie. De organisatie maakt van dit jubileum een extra feestelijke dag vol beleving, muziek, verrassingen en een vernieuwd parcours. “We worden maar één keer tien jaar, we maken er een extra groot feest van,” aldus de organisatie.



Stad vol sport en sfeer

De jubileumeditie groeit op alle fronten. Langs de route komen nog meer muziekpunten, DJ’s en sfeerstations om deelnemers én bezoekers een unieke sportervaring te geven. Alles is erop gericht om iedere deelnemer – jong, oud, beginner of gevorderde – zich voor even een bekende Emmenaar te laten voelen. Na de finish stroomt iedereen door naar het 4 Mijl Festival op het Raadhuisplein, met live muziek, een drankje en een speciale jubileummedaille voor alle deelnemers. Of die medaille een knipoog heeft naar de 10e editie? De organisatie houdt het spannend, maar één ding is zeker: hij wordt bijzonder.



Ruime keuze aan afstanden

Ook dit jaar is de 4 Mijl van Emmen toegankelijk voor iedereen, van jonge kinderen tot ervaren lopers. Dankzij partners en sponsoren is het gelukt om de deelnameprijzen gelijk te houden aan vorig jaar.

Deelnemers kunnen kiezen uit:

Kids Run 500 meter (4–5 jaar)

Kids Run 1.000 meter (6-8, 9-10 & 11–12 jaar)

4 Mijl (Business Run)

4 Mijl groepstickets voor scholen & sportverenigingen

Combi ticket Emmen (4 of 8 mijl) – Lingen ( 5 of 10 km)

8 Mijl



Tipje van de sluier: Daarnaast volgt binnenkort een extra speciale samenwerking die een geheel nieuw ticket introduceert. De organisatie verklapt alvast dat het iets is wat nog niet eerder in de regio is gedaan.



Kinderen gratis dankzij samenwerking

De samenwerking met gemeente Emmen, de buurtsportcoaches en de brede scholen is verder uitgebreid.

Hierdoor kunnen nog meer kinderen gratis deelnemen aan de Kids Run en maken ze op een laagdrempelige manier kennis met hardlopen en vitaliteit.



Primeur: clinic dag voor álle deelnemers

Wie jarig is trakteert. Daarom organiseert de 4 Mijl van Emmen samen met E.A.C. De Sperwers en partners een complete clinic dag voor alle deelnemers – van Kids Run tot 8 mijl en 4 mijl (Business Run). Tijdens de

inschrijving kun je simpelweg aanvinken dat je erbij bent. Programma wordt later bekendgemaakt.



Vernieuwd parcours: veiliger, mooier en sneller

Voor de jubileumeditie krijgt de 4 mijl route een upgrade, gebaseerd op feedback van lopers en partners van de editie 2025. Omdat het 2e deel van het 8 mijl over het 4 mijl parcours loopt betekent dit ook een upgrade voor het 8 mijl parcours. Het vernieuwde parcours verhoogt de veiligheid, biedt meer beleving en is mogelijk sneller dan ooit. Is een nieuw parcoursrecord in 2026 binnen bereik?



Startlocaties 2026: Kids Run: Hondsrugweg / tunnel, 8 Mijl: Raadhuisplein, 4 Mijl: tunnel Station Emmen Zuid

Finish alle afstanden + 4 Mijl Festival: Op het Raadhuisplein (centrum van Emmen)

Gratis bus transfer 4 mijl: Dit jaar een extra feestelijke beleving bij de opstaplocatie bus transfer.



Inschrijving opent vrijdag 28 november 18:00 uur: De organisatie verwacht veel belangstelling voor de 10e editie. Vroege inschrijvers maken kans op mooie prijzen.

Inschrijven kan via 4mijlvanemmen.nl.

Bron en foto’s: 4 Mijl van Emmen

Paul van Put