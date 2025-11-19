Video: Google opent datacenter in Winschoten

WINSCHOTEN – Google heeft een nieuw datacenter geopend in Winschoten. Het is de vierde locatie van het bedrijf in Nederland en moet de groei van digitale diensten ondersteunen, zoals YouTube, Maps en AI-toepassingen.
Volgens Marco Ynema, verantwoordelijk voor de Nederlandse datacenters, sluit de keuze voor Winschoten aan bij eerdere samenwerking in de regio. “We zitten sinds 2003 in Nederland en hebben goed contact met lokale overheden.” Het datacenter levert volgens hem tientallen tot honderd directe banen op. Daarnaast werkt Google met ongeveer 150 Nederlandse bedrijven samen aan het onderhoud, waarvan zo’n 75 uit Noord-Nederland komen.
Het datacenter moet niet alleen eigen diensten ondersteunen, maar ook bedrijven helpen te innoveren. “We maken infrastructuur mogelijk waar ook Nederlandse bedrijven op kunnen bouwen,” zegt Ynema.
Wethouder Erich Wünker noemt de komst van Google een grote stap voor Winschoten. “Drie jaar geleden was hier nog weiland. Wat er in twee jaar is opgebouwd, is indrukwekkend.” Volgens hem speelde onder meer beschikbare ruimte en energievoorziening een rol bij de keuze voor Winschoten. “Google kijkt wereldwijd waar datacenters kunnen staan. Uiteindelijk kwamen ze hier uit.”
Malou Vos