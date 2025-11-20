Albert Nieboer gehuldigd bij afdelingstentoonstelling Vogelvreugd

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – In Buurthuis De Brug organiseert vogelvereniging Vogelvreugd deze week hun afdelingstentoonstelling kooi- en volièrevogels. Vanavond vond de prijsuitreiking voor de mooiste vogels plaats.
De jaarlijkse afdelingstentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugd is ook dit jaar weer in Buurthuis De Brug. Het buurthuis zit nog steeds zonder beheerder, maar na overleg met Jan-Albert en Hanna Groen kon de tentoonstelling toch weer doorgang vinden. Speciaalzaak van Hoorn uit Vlagtwedde stelde ook dit jaar het voer voor de vogels die tentoongesteld worden beschikbaar.
Dit jaar is er een jubilaris. Dit is de heer Albert Nieboer; hij is 50 jaar lid van de vereniging. Hij werd vanavond door de heer Klaas Wezeman, voorzitter van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV), district Groningen, met een speld en een oorkonde onderscheiden.
23 leden van vogelvereniging Vogelvreugd tonen in het buurthuis hun mooiste vogels. Dit zijn er rond 300. Gisteravond vond door vijf keurmeesters de keuring plaats. Vanavond werden de prijzen uitgereikt.
De uitslag is als volgt:
Kampioen EK postuur Kanaries: A Nieboer
Kampioen OK Kanaries postuur: M Rozema
Kampioen EK Kleur Kanaries: A Nieboer
Kampioen OK Kleur Kanaries: H. Meijer
Kampioen EK Tropen: A Nieboer
Kampioen OK Tropen: J Brul
Algemeen kampioen EK Middenklasse: A Stelling
Kampioen OK Middenklasse: W Noordveld
Algemeen Kampioen Grote Parkieten EK: S Klooster bondskruis + wisselbeker
Kampioen OK Grote Parkieten: H Mellema
Derby EK: D Boon
Jeugdkampioen EK: D Boon
Jeugdkampioen OK: D Lubben
Aanmoedigingsprijs: W van Dijk
Mooiste vogel van de show: A Nieboer
Bondsmedailles: H Meijer, W van Dijk, A Stelling, TF Heeres en A Smidt
De tentoonstelling is te bezoeken op:
vrijdag 21 november van 10.00 tot 22.00 uur
zaterdag 22 november van 10.00 tot 13.00 uur
Tijdens de tentoonstelling kunt u mee doen aan een verloting
Gratis entree
Het adres is: Buurthuis De Brug, Rhederweg 174 Bellingwolde
Foto’s: Jan Glazenburg