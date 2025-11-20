Albert Nieboer gehuldigd bij afdelingstentoonstelling Vogelvreugd

Foto: Jan Glazeburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE, RHEDERBRUG – In Buurthuis De Brug organiseert vogelvereniging Vogelvreugd deze week hun afdelingstentoonstelling kooi- en volièrevogels. Vanavond vond de prijsuitreiking voor de mooiste vogels plaats.

De jaarlijkse afdelingstentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugd is ook dit jaar weer in Buurthuis De Brug. Het buurthuis zit nog steeds zonder beheerder, maar na overleg met Jan-Albert en Hanna Groen kon de tentoonstelling toch weer doorgang vinden. Speciaalzaak van Hoorn uit Vlagtwedde stelde ook dit jaar het voer voor de vogels die tentoongesteld worden beschikbaar.

Dit jaar is er een jubilaris. Dit is de heer Albert Nieboer; hij is 50 jaar lid van de vereniging. Hij werd vanavond door de heer Klaas Wezeman, voorzitter van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV), district Groningen, met een speld en een oorkonde onderscheiden.

23 leden van vogelvereniging Vogelvreugd tonen in het buurthuis hun mooiste vogels. Dit zijn er rond 300. Gisteravond vond door vijf keurmeesters de keuring plaats. Vanavond werden de prijzen uitgereikt.

De uitslag is als volgt:

Kampioen EK postuur Kanaries: A Nieboer
Kampioen OK Kanaries postuur: M Rozema

Kampioen EK Kleur Kanaries: A Nieboer

Kampioen OK Kleur Kanaries: H. Meijer

Kampioen EK Tropen: A Nieboer

Kampioen OK Tropen: J Brul


Algemeen kampioen EK Middenklasse: A Stelling
Kampioen OK Middenklasse: W Noordveld

Algemeen Kampioen Grote Parkieten EK: S Klooster bondskruis + wisselbeker
Kampioen OK Grote Parkieten: H Mellema
Derby EK: D Boon
Jeugdkampioen EK: D Boon
Jeugdkampioen OK: D Lubben
Aanmoedigingsprijs: W van Dijk

Mooiste vogel van de show: A Nieboer

Bondsmedailles: H Meijer, W van Dijk, A Stelling, TF Heeres en A Smidt

De tentoonstelling is te bezoeken op:

vrijdag 21 november van 10.00 tot 22.00 uur
zaterdag 22 november van 10.00 tot 13.00 uur
Tijdens de tentoonstelling kunt u mee doen aan een verloting

Gratis entree

Het adres is: Buurthuis De Brug, Rhederweg 174 Bellingwolde

Foto’s: Jan Glazenburg

