Auto uitgebrand in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Gisteravond is in Musselkanaal een auto uitgebrand.
Brandweer Stadskanaal is gisteravond rond acht uur uitgerukt voor een autobrand aan de Zuiderkanaalweg in Musselkanaal. Tijdens het rijden ontdekten de inzittenden rook in de wagen. De auto stond aan de achterkant in brand.
Zij wisten de wagen veilig te verlaten en belden de brandweer. Bij aankomst stond de auto al volledig in brand.
Na de bluswerkzaamheden is de auto door berger Keizer afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: 112regioflits