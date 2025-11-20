ECM Records ( Toppyjazz 312

Playlist :
01 – Sleep Save and Warm – Tomasz Stanko (ECM Signs I)
02 – Polka of Despair – Bobo Stenson Trio (ECM Signs II)
03 – Neharot, Neharot – Betty Olivero (ECM Signs III)
04 – Tres Morillas m’enamoran – Jan Garbarek/Hilliard Ensemble (ECM Signs IV)
05 – Closed Roads – Eleni Karaindrou (ECM Signs V)
06 – Khmer – Nils Petter Molvaer (ECM Signs VI)
07 – Like A Lover – Norma Winstone (ECM Signs VII)
08 – Carta de Amor – Garbarek/Gismonti/Haden (ECM Signs VII)
09 – Blop – Christian Wallumrod Ensemble (ECM Signs VII)
10 – The World – Robin Williamson (ECM Signs VIII)
11 – Voice From The Past – Gary Peacock (ECM Signs VIII)
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.