Een warmer huis voor de kerst? Schakel de klusbus in!

OLDAMBT – Inwoners van de gemeente Oldambt die energie willen besparen, kunnen een afspraak maken met de klusbus. Op woensdagen en donderdagen van 26 november tot en 19 december is de klusbus speciaal voor Oldambt beschikbaar. De klusser van de klusbus kijkt per woning welke kleine energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie en brievenbusborstels. De Klusbus is gratis en vooral bedoeld voor inwoners met een huurwoning.
Aanmelden
Aanmelden voor de klusbus kan via https://jouwbespaarcoach.com/klusbus of via telefoonnummer: 06 – 27 42 32 75. Op woensdag en donderdag rijdt de bus in de gemeente Oldambt. Meld u snel aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Bron: Gemeente Oldambt