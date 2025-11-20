Gemeente presenteert eerste plannen voor voormalige Lucas-locatie in Winschoten

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt heeft woensdag de eerste zes ontwikkelingsvarianten gepresenteerd voor de voormalige Lucas- en Blaauw-locatie in het centrum van Winschoten. Tijdens een inloopbijeenkomst in de Marktpleinkerk kregen inwoners en ondernemers de gelegenheid om de plannen te bekijken en hun mening te geven.
De varianten zijn gebaseerd op het ambitiedocument ‘Centrum Oldambt’ uit 2022. In de voorstellen is ruimte voor een mix van functies, zoals woningen, detailhandel, groenvoorzieningen en parkeergelegenheid. De plannen zijn vooral gericht op het versterken van het noordelijke deel van de winkelstraat, dat volgens de gemeente een impuls nodig heeft.
“We willen inzichtelijk maken welke richtingen mogelijk zijn voor deze locatie. De reacties van bewoners en ondernemers helpen ons om toe te werken naar één voorkeursvariant,” zegt projectleider vastgoed- en gebiedsontwikkeling Erik Schutte.
De gemeente gebruikt de input uit de bijeenkomst om te bepalen welke elementen het meest draagvlak hebben. Uiteindelijk moet dat leiden tot één brede focusvariant voor verdere uitwerking. Hoewel het voormalige ziekenhuis inmiddels grotendeels is gesloopt, duurt het volgens de gemeente nog zeker twee jaar voordat de bouw kan beginnen.
Malou Vos