Informatiebijeenkomsten valpreventie in het Henk Nienhuisstadion

VEENDAM – Wilt u stevig op de been blijven, uw balans verbeteren en met meer vertrouwen blijven bewegen? Kom dan in november naar één van de informatiebijeenkomsten over valpreventie in het Henk Nienhuisstadion.
Vallen komt veel voor onder ouderen, maar gelukkig is er veel aan te doen. Met de juiste oefeningen en adviezen kunt u uw balans, spierkracht en zelfvertrouwen verbeteren zodat u langer actief en zelfstandig blijft.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitleg over het gratis cursusaanbod voor senioren vanaf 65 jaar, waaronder de programma’s In Balans en Vallen Verleden Tijd. Deze bewezen effectieve trainingen helpen u om beter in evenwicht te blijven en met meer zekerheid te bewegen.
Daarnaast is er ook informatie over Otago, een programma op maat voor mensen met gezondheidsproblemen die hun stabiliteit willen verbeteren.
De nieuwe cursussen starten in december:
- In Balans – elke maandag en donderdag
- Vallen Verleden Tijd – elke dinsdagmiddag
Tijdens de bijeenkomst kunt u zich direct aanmelden voor een cursus die het beste bij u past.
Data informatiebijeenkomsten
Locatie: Henk Nienhuisstadion, Veendam
- Maandag 24 november – 11.00-12.00 of 12.30-13.30 uur
- Donderdag 27 november – 11.00-12.00 of 12.30-13.30 uur
Aanmelden
Mail naar veendambeweegt@veendam.nl of bel/app naar 06 – 8685 6864.
Bron: Gemeente Veendam