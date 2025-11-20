Kerstmarkt in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum Wildervank

WILDERVANK – Op zondag 7 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt in Wildervank weer plaats. De markt is overdekt en verwarmd, zodat bezoekers in alle comfort kunnen rondkijken.
Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan kramen met handgemaakte kerstcadeaus, decoraties, streekproducten en ambachtelijke lekkernijen. Van geurige kaarsen en winterse wolproducten tot huisgemaakte jams en versgebakken lekkers, er is voor ieder wat wils.
Er zijn bovendien volop hapjes en drankjes verkrijgbaar, zoals glühwein, warme chocolademelk en kniepertjes en andere winterse gerechten
Tijdens de markt wordt een verloting gehouden met leuke prijzen, mogelijk gemaakt door de standhouders. Ook loopt de kerstman rond om lekkers uit te delen aan de kinderen en om met bezoekers op de foto te gaan.
Datum: zondag 7 december
Tijd: 14.00 – 19.00 uur
Toegang: gratis
Locatie: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
Bron: Carlo Westmaas, bestuurslid Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum